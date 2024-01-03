Старший офицер пресс-центра группировки «Центр» Леонид Шаров рассказал об успехах российской армии на Краснолиманском направлении за сутки.

«На Краснолиманском направлении военнослужащие группировки центр уничтожили кочующий танк Т-64 украинских националистов в районе Серебрянского лесничества», - рассказал представитель Минобороны РФ.

Бомбардировочной авиацией нанесены удары универсальными модулями планирования и коррекции УМПК-500 по 20 опорным и одному командно-наблюдательному пункту украинских боевиков, рассказал Шаров. Кроме того, расчетом боевой машины «Стрела-10» уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат «Валькирия» в районе Кременной.

Потери противника за сутки составили до 90 военнослужащих, 1 танк и автомобиль подвоза, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

Ранее Министерство обороны России сообщало об уничтожении ракет «Ольха» и «Точка-У» в Белгородской области. Так средства ПВо России пресекли попытку террористической атаки со стороны украинских боевиков, сбив девять вражеских ракет в небе.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.