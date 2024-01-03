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Генсек ООН Гутерриш осудил взрывы у кладбища в Иране, где погибли более 100 человек

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил взрывы у кладбища в иранском городе Кермане, где находится могила генерала КСИР Касема Сулеймани.
Алина Луговая 2024-01-03 21:12:01
© Фото: Jürgen Schwenkenbecher picture alliance Globallookpress

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил теракт у кладбища в городе Керман, где похоронен генерал КСИР Касем Сулеймани. Об этом стало известно из заявления, распространенного офисом административного главы международного сообщества.

«Генеральный секретарь решительно осуждает сегодняшнюю атаку во время мемориальной церемонии в иранском городе Керман, в результате которой, как сообщается, погибли более 100 человек, многие были ранены», - следует из текста.

Напомним, теракт, в результате которого, по последним данным, погибли 103 человека и еще 141 пострадали произошел в городе Керман на юго-востоке Ирана в четвертую годовщину со смерти генерала КСИР Касема Сулеймани. Прогремело два взрыва. Взрывные устройства находились в двух сумках, оставленных недалеко от кладбища.

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