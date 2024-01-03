Порядка 600 человек эвакуируют в Белгороде из-за неразорвавшегося снаряда ВСУ

Власти Белгорода приняли решение о временной эвакуации порядка 600 человек, жителей частного сектора, где саперы обнаружили сегодня неразорвавшийся боеприпас ВСУ. Место происшествия оцепили.

«Сейчас взрывотехники Министерства обороны принимают решение о его утилизации», - сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Он пояснил, что эвакуации в пункты временного размещения подлежат жители 323 домов в радиусе 500 м от опасной находки. Представители муниципалитета обходят дома и предлагают проехать на автобусах в один из трех ПВР, где всех должны обеспечить горячим питанием и чаем.

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Кроме того, по данным Гладкова, в другом районе Белгорода - Улитке - нашли еще два боеприпаса ВСУ, сейчас их обследуют саперы.

Напомним, что накануне Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны Украины, 17 ракет уничтожили на подлете в городу с помощью средств ПВО.