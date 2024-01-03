Человек с ножом напал на прохожих у железнодорожной станции «Акихабара» в Токио

Человек с ножом ранил несколько человек у железнодорожной станции «Акихабара» в Токио. По предварительным данным, пострадали четверо. О нападении сообщило агентство Киодо.

Как рассказывают очевидцы, в вагон метро вошла женщина и начала размахивать ножом. Одного из пассажиров она ранила в живот. На фото с места происшествия на полу вагоны видны пятна крови.

Полиция задержала преступника. Из-за инцидента движение поездов на линии Яманотэ приостановлено.

Напомним, что в 2008 году окрестности этой станции попали в криминальные сводки из-за нападения с ножом на прохожих: тогда погибли семь человек и еще десять пострадали.