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Человек с ножом напал на прохожих у железнодорожной станции «Акихабара» в Токио

По данным агентства Киодо, есть пострадавшие.
Ирина Елагина 2024-01-03 18:03:01
© Фото: Twitter @abekingAAA © Видео: Twitter @tokyoaccident

Человек с ножом ранил несколько человек у железнодорожной станции «Акихабара» в Токио. По предварительным данным, пострадали четверо. О нападении сообщило агентство Киодо.

Как рассказывают очевидцы, в вагон метро вошла женщина и начала размахивать ножом. Одного из пассажиров она ранила в живот. На фото с места происшествия на полу вагоны видны пятна крови. 

Полиция задержала преступника. Из-за инцидента движение поездов на линии Яманотэ приостановлено.

Напомним, что в 2008 году окрестности этой станции попали в криминальные сводки из-за нападения с ножом на прохожих: тогда погибли семь человек и еще десять пострадали.

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