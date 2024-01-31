Украинский беспилотник сбили над территорией Псковской области

Силы ПВО Российской Федерации в течении прошедшей ночи уничтожили украинский беспилотник, направленный для атаки по объектам на территории России. Об этом сообщили в Минобороны России.

БПЛА самолетного типа был замечен над территорией Псковской области. Оборонное ведомство сообщило об уничтожении украинского БПЛА дежурными средствами ПВО.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сообщили в министерстве.

Минобороны России ранее сообщало об уничтожении 21 украинского БПЛА в ночь на 30 января. Российские силы противовоздушной обороны пресекли атаки беспилотников и уничтожили летательные аппараты над территориями Республики Крым, а также Белгородской, Брянской, Тульской и Калужской областей.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.