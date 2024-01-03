Полицейские в Чувашии нашли арсенал в машине водителя, уехавшего без оплаты с АЗС

Заурядная история с водителем, уехавшим с АЗС без оплаты бензина, закончилась полицейской погоней c тараном шести машин и задержанием опасного преступника, в машине которого находился целый арсенал оружия. Об этом сообщает life.

Погоня напоминала кадры американского или китайского боевика: водитель «отстреливался», бросая в сторону преследовавших его экипажей полиции железные шипы. Машина нарушителя остановилась, протаранил шесть автомобилей. При досмотре салона и багажника полицейские обнаружили СВУ с поражающими элементами в виде металлических шариков, пистолет-пулемет «Кедр», револьвер, три ножа, самодельный кастет, прибор ночного видения и свыше 600 патронов.



Инцидент произошел накануне у поселка Кугеси в Чебоксарском районе Чувашии и стал причиной многочасовых пробок: полиции потребовалось время для досмотра машины правонарушителя, в которой перевозилось много оружия, кроме того, уходя от преследования водитель задел шесть машин - пришлось оформлять ДТП и вызывать эвакуаторы.

По данным МВД, задержанный 36-летний рецидивист: он четыре раза судим за грабеж, угрозу убийством и иные тяжкие преступления.