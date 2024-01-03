МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Тысячи жителей Западной Европы остались без света из-за шторма «Хенк»

На севере Франции наблюдаются проблемы с водоснабжением. Воду выдают в бутылках.
Алина Луговая 2024-01-03 16:43:01
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress

Тысячи жителей севера Европы остались без электричества из-за сильного шторма «Хенк» и наводнений. Об этом сообщили в Великобритании и Франции.

По данным британской ассоциации энергосетей Energy Networks Association, более трех тысяч домов в Великобритании остались без электричества из-за шторма «Хенк». При этом еще утром количество таких домов превышало 10 тысяч. До этого энергоснабжение восстановили еще для 125 тысяч потребителей.

Из-за шторма, сильного ветра и дождей в стране были перекрыты крупные дороги и нарушено железнодорожное сообщение. В результате непогоды погиб один человек - на его машину упало дерево.

На севере Франции без света остались еще около 1,5 тысячи человек из-за наводнений, которые вызвал шторм «Хенк». Об этом сообщили в префектуре департамента Па-де-Кале. Отмечается, что еще более двух тысяч человек столкнулись с ограничениями в использовании водой после того, как воды поверхностного стока попали в водосборный бассейн. Сейчас воду раздают в бутылках.

После начала наводнений несколько дней назад спасатели 198 раз эвакуировали жителей из своих домов. О пострадавших данных нет. Это не первый случай сильных наводнений в департаменте Па-де-Кале за последние месяцы.

Осенью 2023 года север Франции столкнулся с рекордными ливнями и высокими волнами. Несколько дней в регионе держался «красный» природной угрозы. Тысячи людей также столкнулись с проблемами с водоснабжением и  электричеством.

#Франция #Наводнение #Европа #шторм #Великобритания #в стране и имре
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»