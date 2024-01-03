Тысячи жителей Западной Европы остались без света из-за шторма «Хенк»

Тысячи жителей севера Европы остались без электричества из-за сильного шторма «Хенк» и наводнений. Об этом сообщили в Великобритании и Франции.

По данным британской ассоциации энергосетей Energy Networks Association, более трех тысяч домов в Великобритании остались без электричества из-за шторма «Хенк». При этом еще утром количество таких домов превышало 10 тысяч. До этого энергоснабжение восстановили еще для 125 тысяч потребителей.

Из-за шторма, сильного ветра и дождей в стране были перекрыты крупные дороги и нарушено железнодорожное сообщение. В результате непогоды погиб один человек - на его машину упало дерево.

На севере Франции без света остались еще около 1,5 тысячи человек из-за наводнений, которые вызвал шторм «Хенк». Об этом сообщили в префектуре департамента Па-де-Кале. Отмечается, что еще более двух тысяч человек столкнулись с ограничениями в использовании водой после того, как воды поверхностного стока попали в водосборный бассейн. Сейчас воду раздают в бутылках.

После начала наводнений несколько дней назад спасатели 198 раз эвакуировали жителей из своих домов. О пострадавших данных нет. Это не первый случай сильных наводнений в департаменте Па-де-Кале за последние месяцы.

Осенью 2023 года север Франции столкнулся с рекордными ливнями и высокими волнами. Несколько дней в регионе держался «красный» природной угрозы. Тысячи людей также столкнулись с проблемами с водоснабжением и электричеством.