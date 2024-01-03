В Польше признали невозможность нарастить армию, как у потенциальных противников

Польша никогда не сможет иметь армию такого же уровня, как у потенциальных противников. Такое заявление сделал министр-координатор специальных служб Польши Томаш Семоняк в эфире радиостанции TOK FM.

«У нас никогда не будет такой армии, как у наших потенциальных противников, по демографическим причинам», - сказал Семоняк.

В связи с этим он призвал к развитию спецслужб. По мнению политика, деятельность спецслужб может компенсировать работу армии. Семоняк отметил, что хорошие спецслужбы очень сильно повышают национальную безопасность, и в мире есть много примеров, подтверждающих это.

Ранее в Минске заявили, что наращивание Польшей армии до 300 тысяч человек будет нарушением ДОВСЕ. В Минобороны Белоруссии отметили, что Польша начала наращивать военные силы и средства, увеличивать бюджеты на закупку наступательных вооружений.