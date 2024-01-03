В МО РФ привели данные о 1 500 ежедневных заявлениях о приеме на службу в армию

В военных комиссариатах по всей стране ежедневно принимают по 1500 заявлений от россиян, желающих служить в армии. О стремлении тысяч россиян попасть на военную службу свидетельствуют данные статистики за 2023 год.

«Ежедневно более 1,5 тыс россиян пишут заявления о приеме на военную службу», - рассказали в Минобороны.

Напомним, что об увеличении численности ВС РФ шла речь на расширенной коллегии МО РФ с участием президента страны и министра обороны. Сергей Шойгу отметил, что «специальная военная операция сплотила армию и народ», и сообщил, что «только в этом году набрано около 490 тысяч военнослужащих по контракту и добровольцев».