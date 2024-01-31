Shaman ответил шуткой на вопрос о наличии «запрещенки» в его творчестве

Российский певец Shaman заявил, что ничего не знает о проверке МВД клипа на песню «Я русский». Ранее слухи об этом появились в СМИ. По словам артиста, сотрудники министерства не пытались связаться с ним. На вопрос журналиста Life о том, есть ли в песнях певца что-то запрещенное, Shaman ответил шуткой.

«Вам виднее», - сказал артист.

Ранее слухи об этом опровергли и в МВД. Официальный представитель министерства Ирина Волк заявила, что никаких проверок в отношении Ярослава Дронова (настоящее имя певца) не начинали.

«Могу ответственно заявить: у полиции нет вопросов ни к самому Ярославу, ни к его творчеству», - написала Волк в своем Telegram-канале.

Представитель МВД пожелала музыканту творческих успехов и пригласила на свою авторскую программу.