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Shaman ответил шуткой на вопрос о наличии «запрещенки» в его творчестве

Сотрудники МВД не пытались связаться с певцом Shaman, заявил сам Ярослав Дронов.
Елизавета Егорова 2024-01-31 18:17:01
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress

Российский певец Shaman заявил, что ничего не знает о проверке МВД клипа на песню «Я русский». Ранее слухи об этом появились в СМИ. По словам артиста, сотрудники министерства не пытались связаться с ним. На вопрос журналиста Life о том, есть ли в песнях певца что-то запрещенное, Shaman ответил шуткой.

«Вам виднее», - сказал артист.

Ранее слухи об этом опровергли и в МВД. Официальный представитель министерства Ирина Волк заявила, что никаких проверок в отношении Ярослава Дронова (настоящее имя певца) не начинали.

«Могу ответственно заявить: у полиции нет вопросов ни к самому Ярославу, ни к его творчеству», - написала Волк в своем Telegram-канале.

Представитель МВД пожелала музыканту творческих успехов и пригласила на свою авторскую программу.

#проверка #певец #МВД #Шаман #пошутил #Ярослав Дронов
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