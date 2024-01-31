Тренер Тутберидзе назвала худшим обвинительный вердикт по делу Валиевой

Решение Спортивного арбитражного суда о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой несправедливо, так как российская спортсменка чиста и никогда не употребляла допинг. Об этом заявила ее тренер Этери Тутберидзе.

«Все мои спортсмены были и остаются чистыми, я за чистый спорт, иначе и быть не может», - написала Тутберидзе в соцсети.

Тренер рассказала, что наши фигуристы с 2010 года проходят допинг-пробы на международных турнирах и «всегда пробы были чистыми».

«Мы всегда учили и разъясняли нашим спортсменам и их родителям, что нужно быть внимательнее с принятием даже простейших препаратов от простуды и нельзя доверять, к сожалению, абсолютно никому», - отметила тренер.

Она искренне сочувствует Камиле, готова ее поддерживать, так как считает «самой одаренной спортсменкой».

«На ее спортивную долю выпало испытание, которое сложно описать в словах. Относительно вердикта у меня один основной вопрос: а хоть кто-то защищал Камилу на слушаниях? Потому что хуже вердикта быть и не могло. История Камилы - это наша боль», - подчеркнула тренер.

Напомним, что 29 января Спортивный арбитражный суд на четыре года лишил Валиеву права выхода на лед на соревнованиях из-за нарушения антидопинговых правил. Кроме того, суд лишил ее олимпийского золота, а также кубков ЧЕ и ЧМ, завоеванных с 2021 года. В большой спорт Валиева сможет вернуться только 25 декабря 2025 года.