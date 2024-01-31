Крупные соревнования становятся ущербными и неинтересными без российских атлетов, заявил Владимир Путин.

«Сегодняшние крупные международные соревнования в рамках олимпийского движения, конечно, становятся ущербными. По некоторым видам спорта без наших спортсменов соревнования становятся неинтересными. Просто наши спортсмены - являются лидерами по многим направлениям», - сказал Путин.

Он добавил, что, согласно олимпийской хартии, спорт является правом человека, поэтому любые ограничения - это ограничения прав человека.

По словам Путина, современные международные чиновники извращают саму идею международного олимпизма, из-за чего она сегодня выглядит как полная противоположность тому, чем была изначально.

Кроме того, чтобы противостоять давлению, самим чиновникам WADA необходимо иметь характер и «чистые руки». Однако они делают все, чтобы оправдать доверие тех, кто их поддерживает, в связи с истекающим сроком работы.

В заключение Путин сказал, что Россия будет всячески поддерживать спорт и развивать свои площадки, в том числе международные.