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Путин заявил, что без россиян крупные международные соревнования ущербны

Путин напомнил, что, согласно Олимпийской хартии, ограничения в спорте являются ограничениями прав человека.
Алина Луговая 2024-01-31 17:41:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Крупные соревнования становятся ущербными и неинтересными без российских атлетов, заявил Владимир Путин.

«Сегодняшние крупные международные соревнования в рамках олимпийского движения, конечно, становятся ущербными. По некоторым видам спорта без наших спортсменов соревнования становятся неинтересными. Просто наши спортсмены - являются лидерами по многим направлениям», - сказал Путин.

Он добавил, что, согласно олимпийской хартии, спорт является правом человека, поэтому любые ограничения - это ограничения прав человека.

По словам Путина, современные международные чиновники извращают саму идею международного олимпизма, из-за чего она сегодня выглядит как полная противоположность тому, чем была изначально.

Кроме того, чтобы противостоять давлению, самим чиновникам WADA необходимо иметь характер и «чистые руки». Однако они делают все, чтобы оправдать доверие тех, кто их поддерживает, в связи с истекающим сроком работы.

В заключение Путин сказал, что Россия будет всячески поддерживать спорт и развивать свои площадки, в том числе международные.

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