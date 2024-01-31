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На Запорожской АЭС заблокировали доступ для 120 сотрудников в целях безопасности

С 1 февраля 2024 года вход на ЗАЭС возможен только для сотрудников, заключивших контракт с российской эксплуатирующей компанией.
Ирина Елагина 2024-01-31 16:09:01
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Руководство Запорожской АЭС приняло решение о запрете входа на территорию предприятия сотрудникам, которые не подписали контракт с российской эксплуатирующей компанией. Распоряжение касается 120 человек и принято, как уточнили в пресс-службе ЗАЭС, в целях безопасности.

На предприятии уточнили, что станция укомплектована персоналом и принятое решение не отразится на технологическом процессе.

«На сегодняшний день на станции работает более 4,5 тысячи человек, почти одна тысяча заявлений о приеме на работу находится на рассмотрении», - уточнили в пресс-службе предприятия.

В руководстве ЗАЭС добавили, что готовы подписать контракты с сотрудниками, которые не сделали это в установленное время.

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