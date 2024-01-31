Ошибка при обновлении ПО стала причиной сбоя Рунета

Причиной масштабного сбоя в работе сайтов с доменным именем RU и РФ произошел из-за ошибки при обновлениях ключа расширения безопасности. Об этом Forbes сообщили в Координационном центре доменов.

«Причиной стал сбой при обновлениях ключа расширения безопасности системы доменных имен DNSSEC», - пояснили it-специалисты.

Сбой в Рунете произошел вчера, когда пользователи интернета столкнулись с ошибками DNS-резолвинга доменов, размещенных в зоне .ru. По данным доменного центра, специалисты исправили ошибку в течение двух часов: для этого пришлось отозвать обновленные ключи и затем восстановить «работоспособность зоны .RU в полном объеме», в том числе передачу данных по системе DNS.