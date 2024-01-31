МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ошибка при обновлении ПО стала причиной сбоя Рунета

В центре доменов RU и РФ объяснили причину масштабного сбоя в работе.
Ирина Елагина 2024-01-31 16:51:01
© Фото: Ingram Images, Globallookpress

Причиной масштабного сбоя в работе сайтов с доменным именем RU и РФ произошел из-за ошибки при обновлениях ключа расширения безопасности. Об этом Forbes сообщили в Координационном центре доменов.

«Причиной стал сбой при обновлениях ключа расширения безопасности системы доменных имен DNSSEC», - пояснили it-специалисты.

Сбой в Рунете произошел вчера, когда пользователи интернета столкнулись с ошибками DNS-резолвинга доменов, размещенных в зоне .ru. По данным доменного центра, специалисты исправили ошибку в течение двух часов: для этого пришлось отозвать обновленные ключи и затем восстановить «работоспособность зоны .RU в полном объеме», в том числе передачу данных по системе DNS.

#в стране и мире #рунет #софт #программное обеспечение #Сбой #домен .ru #ключ безопасности
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»