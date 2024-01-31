Метеоролог Позднякова рассказала об опасной погоде в Москве ночью 1 февраля

В ночь на 1 февраля в Москве станет очень скользко из-за резкого перепада температур и дождя. Об этом «Звезде» рассказала метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, комментируя штормовое предупреждение МЧС об опасной погоде в столице.

«Мы ожидаем, что в ночное время при отрицательной температуре воздуха у земной поверхности в верхних слоях атмосферы температура воздуха будет положительная. Будут осадки в виде дождя, переохлажденного дождя или мокрого снега. Возможны гололедные явления. Гололед в чистом виде и, как результат гололеда, гололедица, потому что капли дождя будут прилипать к переохлажденной поверхности. Поэтому на дорогах будет скользко», - пояснила эксперт.

Позднякова добавила, то особенно скользко будет только несколько часов ночью, а затем начнется оттепель, и все растает.

«Мы рассчитываем, что долго гололедные явления продлятся 3-6 часов максимум, и к утру, когда мы будем спешить на работу этот процесс пойдет на убыль, потому что температура воздуха будет быстро повышаться, мы будем находиться в теплой воздушной массе», - рассказала метеоролог.

По данным столичного метеобюро, завтра в Москве ожидается теплая погода - примерно +2 градуса, и возможно установление нового температурного рекорда для 1 февраля: абсолютный максимум для этого зимнего дня +3,1 градуса зафиксировали в 2015 году.

МЧС просит водителей и пешеходов соблюдать меры предосторожности.