В Курской области повреждена подстанция после атаки ВСУ

Из-за воздушной атаки со стороны украинских боевиков в Железногорском районе Курской области подстанция получила повреждения. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Это вызвало отключение электричества в жилых домах нескольких населенных пунктов. Идет подключение по резервной схеме», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

По словам губернатора Курской области, из-за скачка напряжения и гидроудара произошел порыв теплотрассы в Железногорске. Он также отметил, что без отопления остались жители 17-ти многоквартирных домов в 14-ом микрорайоне.

«Последствия атаки устраняются. По моему поручению на место выехал министр ЖКХ и ТЭК Курской области Александр Мулевин», - отметил Старовойт.

Ранее украинские боевики попытались атаковать территорию Белгородской области, выпустив по шесть ракет из ТРК «Точка-У» и РСЗО «Ольха». Средства ПВО России сбили 12 ракет над российской территорией, отметили в Минобороны России.