Песков назвал фейком сообщения о готовящемся сенсационном заявлении Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сообщения о якобы готовящемся сенсационном заявлении Владимира Путина не соответствуют действительности.

В разговоре с РИА Новости он прокомментировал распространившуюся в Telegram-каналах информацию.

«Нет. Это фейк», - ответил Песков.

Накануне в мессенджере начали распространяться уведомления, что в ближайшие дни российский лидер сделает очень важное заявление, касающееся вопросов мировой безопасности и конкретно Украины.

В сообщении указывалось, что Путин выступит с «жестким по своим параметрам» заявлением. Соответствующий пост появился накануне вечером в Telegram-канале «Политджойстик».