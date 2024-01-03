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Песков назвал фейком сообщения о готовящемся сенсационном заявлении Путина

Пресс-секретарь Путина опроверг информацию о якобы готовящихся важных заявлениях.
Марина Крижановская 2024-01-03 11:36:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сообщения о якобы готовящемся сенсационном заявлении Владимира Путина не соответствуют действительности.

В разговоре с РИА Новости он прокомментировал распространившуюся в Telegram-каналах информацию.

«Нет. Это фейк», - ответил Песков.

Накануне в мессенджере начали распространяться уведомления, что в ближайшие дни российский лидер сделает очень важное заявление, касающееся вопросов мировой безопасности и конкретно Украины.

В сообщении указывалось, что Путин выступит с «жестким по своим параметрам» заявлением. Соответствующий пост появился накануне вечером в Telegram-канале «Политджойстик».

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