Песков назвал фейком сообщения о готовящемся сенсационном заявлении Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сообщения о якобы готовящемся сенсационном заявлении Владимира Путина не соответствуют действительности.
В разговоре с РИА Новости он прокомментировал распространившуюся в Telegram-каналах информацию.
«Нет. Это фейк», - ответил Песков.
Накануне в мессенджере начали распространяться уведомления, что в ближайшие дни российский лидер сделает очень важное заявление, касающееся вопросов мировой безопасности и конкретно Украины.
В сообщении указывалось, что Путин выступит с «жестким по своим параметрам» заявлением. Соответствующий пост появился накануне вечером в Telegram-канале «Политджойстик».
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