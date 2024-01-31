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Расчет «Гвоздики» накрыл огнем блиндажи ВСУ на Донецком направлении

Артиллеристы с закрытой огневой позиции уничтожили два оборудованных укрытия опорного пункта, а также поразил пехоту противника на открытой местности.
2024-01-31 12:30:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет САУ «Гвоздика» накрыл огнем замаскированные блиндажи ВСУ в зоне военной операции по защите Донбасса. Кадры применения самоходных артиллерийских установок на Донецком направлении публикует Министерство обороны РФ.

Корректировку огня и разведку целей обеспечили беспилотники. Затем расчет артустановки выдвинулся на позицию и нанес удары по вражеским целям. В ходе ударов были применены осколочно-фугасные боеприпасы. 

Точным огнем расчет «Гвоздики» с закрытой огневой позиции уничтожил два оборудованных укрытия опорного пункта, а также поразил пехоту противника на открытой местности.

По данным оборонного ведомства, противник потерял не менее семи человек. Отработав по цели, расчет покинул огневые позиции, чтобы избежать ответного удара.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #САУ #МО РФ #Гвоздика #СВО
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