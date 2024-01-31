Гаубицы «Мста-Б» уничтожили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Военнослужащие гаубичной батареи «Мста-Б» ликвидировали украинский командно-наблюдательный пункт и позицию артиллерии на Краснолиманском направлении. Кадры боевой работы российских артиллеристов публикует Министерство обороны РФ.

Вражеская САУ находилась на участке Серебрянского лесничества, занятого противником. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийские разведчики засекли «выход» от выстрела тяжелой артиллерии ВСУ. Получив координаты на пункте управления артиллерии, командование полка навело орудия «Мста-Б» на указанный квадрат. После чего был открыт огонь по району размещения противника.

Российские артиллеристы долго охотились за неприятельской самоходкой, которая не только вела огонь по позициям ВС РФ, но и хаотично обстреливала мирные кварталы. Благодаря профессионализму наших бойцов были уничтожены артиллерийская установка и командно-наблюдательный пункт ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.