Губернатор Балицкий рассказал, что в ВСУ сейчас служат «больные трактористы»

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что регулярно общается со сложившими оружие боевиками ВСУ. По словам руководителя, если в начале спецоперации среди пленных часто попадались убежденные националисты, то сейчас все чаще в украинской армии встречаются простые немотивированные рабочие.

«Сейчас у них чистые трактористы - ничего не имею против профессии тракториста, но так говорим. Большинство из них глубоко больные - это обязательно гастрит, язва. Люди, которых мы отпаиваем бульонами. Люди в ужасном состоянии, которые не ухаживают за собой, у которых психическое расстройство. Солдаты (Украины. - Прим. ред.) в ужасном состоянии - достойного собеседника найти очень трудно», - рассказал Балицкий в эфире программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

Губернатор отметил, что большинство боевиков на Запорожском направлении - люди из небольших сел Одесской и Днепропетровской областей, которых насильно мобилизуют и дают в руки автомат.

«Недавно был диалог - Гена его звали. Говорю: "Как так, Гена?" Он отвечает: "Мне легче было пойти, чем терпеть унижения. Мне каждый день в огород бросали всякое, гадости писали на заборе, родителей, детей угнетали. И я решил, что лучше погибнуть". Философия безысходности... Противник "подсел", как говорили в боксе, и его надо добивать. Воевать умно и грамотно - и мы этому учимся», - заявил губернатор.

Полное интервью с губернатором Запорожской области Евгением Балицким смотрите в новом выпуске программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте.