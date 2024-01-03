«В бронемашине выбило дверь»: пострадавший инкассатор рассказал об обстреле Белгорода

Двадцатидвухлетний Михаил умер от ран всего за несколько часов до наступления Нового года. Он вышел от своей невесты и спешил в центр города. Хотел купить подарки близким.

«Уже хотел возвращаться домой, звоню, звоню беспрерывно. И трубку поднял голос, спросил меня кто вы. Я сразу понял, что с ним несчастье. И доктор сказал, я спросил: жив он? И доктор сказал, что очень тяжелый, все очень плохо», - рассказал отец погибшего Михаила Иванкива Юрий.

Медики боролись за жизнь Михаила, но спасти его не удалось. Один из 25-ти мирных жителей, которые погибли в результате теракта ВСУ в предпоследний день 2023 года.

Ранения получили свыше ста человек. 45 из них сейчас находятся в больницах региона. Когда начался обстрел, инкассатор Михаил Реутов вместе с коллегами ехал по служебному маршруту. Вспоминает, взрывы были такой силы, что волна от них вырвала дверь даже у бронированного автомобиля. В теле сейчас несколько осколков. Скоро операция.

«В бронемашине с правой стороны выбило дверь, меня посекло осколками. Но у меня задача охрана ценностей, жизни. Позвонили дежурному. И приняли уже меры по охранению, отводу гражданских, подвозу скорой помощи», - рассказал пострадавший от обстрелов Михаил Реутов.

Повар Михаил, работающий в одном из городских кафе также стал очевидцем трагических событий.

«В центре Белгорода, куда обрушились ракеты украинских националистов много ресторанов и баров. Это сейчас за столиками нет посетителей. А в тот день их было очень много. Мы открыли двери, запускали всех. Успокаивали. Предлагали воду, лекарства, все, что было необходимо», - рассказывает повар из кафе по имени Михаил.

Отдельные слова благодарности пострадавшие говорят медикам. Врачи, фельдшеры и медсестры, у которых тот день был выходным, когда узнали об обстреле, бросили все свои дела и приехали на работу.

«Я увидела этих несчастных людей, которые поступали туда с ужасными ранениями, их родные люди, которые искали своих родственников, своих детей, своих родителей - они все были в ужасе», - рассказала фельдшер Инна Козлова.

О той атаке ВСУ сейчас напоминают воронки от снарядов засыпанные каменной крошкой, разбитые окна, посеченные осколками двери гостиниц и вазоны для цветов.

Центр Белгорода. Соборная площадь. Здесь установлена главная елка города. Но как видно гирлянды на ней не горят. Практически пустынные улицы. Хотя в обычные дни и уж тем более праздничные, здесь гуляют сотни, если не тысячи горожан. Но сейчас в областном центре все новогодние мероприятия отменены. Закрыт и каток на Соборной площади. На дорогах практически нет машин.

Кафе закрываются раньше обычного. Улицы патрулируют наряды полиции и отряды территориальной обороны. Многие из них не только помогали медикам , но и принимали участие в ликвидации последствий обстрела. Как, например, боец с позывным Чирчик.

«Все дружно навалились. Помогли волонтеры. Справились с задачей. Чтобы люди в теплых помещениях со светом переночевали эту ночь», - рассказал боец Яковлевского батальона территориальной обороны.

Белгородцы несут цветы и мягкие игрушки к мемориалу Скорбящая мать. В память о погибших земляках.