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Под Карагандой погибли двое жильцов при обрушении дома из-за взрыва газа

В двухэтажном доме в поселке Ботакара произошел взрыв бытового газа, после чего дом обрушился. Два человека погибли.
Дарина Криц 2024-01-30 05:44:01
© Фото: 112qaragandy_tjd Instagram

В Карагандинской области Казахстана двое человек погибли при обрушении жилого дома. ЧП произошло в поселке Ботакара в двенадцатиквартирном доме после того, как в одной из них взорвался газовый баллон.

По информации градоначальника (акима) Бухар-Жырауского района Аблая Султангали, при взрыве частично обрушился второй этаж.

«Предварительно произошел взрыв бытового газового баллона с последующим частичным обрушением второго этажа, без горения. Площадь обрушения устанавливается. Предварительно под завалами есть люди», - написал он в социальной сети.

На месте происшествия организовали оперативный штаб, к работе по ликвидации последствий привлекли 45 человек и 13 единиц техники.

Инцидент произошел в ночь на 30 января. Из-под завалов уже извлекли шесть человек, их госпитализировали в местную больницу. Позднее удалось обнаружить двух погибших. Аким Султангали выразил соболезнования семьям погибших.

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