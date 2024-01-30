В Нигере 22 человека погибли при нападении террористов из «Исламского джихада»*

В Нигере в деревне Мотогатта (регион Тиллабери) из-за внезапного нападения погибли 22 человека. Предположительно, за нападением стоят последователи «Исламского джихада»* (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

«К сожалению, при нападении в деревне Мотогатта погибли 22 человека, в том числе несколько ополченцев самообороны», - передает РИА Новости сообщение местного чиновника.

Трагедия произошла в воскресенье 28 января. В Нигере регулярно происходят нападения различных группировок джихадистов*, и в стране многие годы ведется борьба с ними.

* «Исламский джихад» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.