МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В США за пять лет заболеваемость сифилисом выросла почти на 80%

За один только 2022 год в стране выявили 203,5 случаев заболеваний сифилисом, что почти на 80% больше, чем в 2018 году.
Анастасия Бобылева 2024-01-30 23:55:01
© Фото: CHROMORANGE Bilderbox Globallookpress

В Соединенных Штатах зафиксировано увеличение заболеваемости сифилисом на 78,9% за пять лет с 2018 по 2022 годы. Максимальное число заболевших достигло 203,5 тысяч человек. Об этом говорят данные Центров по контролю и предотвращению болезней (CDC) при министерстве здравоохранения США.

По их информации, за 2022 год в Штатах выявили 203,5 тысяч случаев заболевания на различных стадиях, что на 17% больше, чем годом ранее. Самым высоким уровень заболеваемости был среди американских индейцев и коренных жителей Аляски - около 67 случаев на 100 000 человек, отмечает CNN.

Значительная часть заболевших имеют врожденный сифилис, показатель которого увеличился до 3 700 случаев. Количество младенцев с сифилисом в 2022 году на 30,6% превышает показатели 2021 года и на 183,4% - показатели 2018 года.

#в стране и мире #сша #заболеваемость #сифилис
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»