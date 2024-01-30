В США за пять лет заболеваемость сифилисом выросла почти на 80%

В Соединенных Штатах зафиксировано увеличение заболеваемости сифилисом на 78,9% за пять лет с 2018 по 2022 годы. Максимальное число заболевших достигло 203,5 тысяч человек. Об этом говорят данные Центров по контролю и предотвращению болезней (CDC) при министерстве здравоохранения США.

По их информации, за 2022 год в Штатах выявили 203,5 тысяч случаев заболевания на различных стадиях, что на 17% больше, чем годом ранее. Самым высоким уровень заболеваемости был среди американских индейцев и коренных жителей Аляски - около 67 случаев на 100 000 человек, отмечает CNN.

Значительная часть заболевших имеют врожденный сифилис, показатель которого увеличился до 3 700 случаев. Количество младенцев с сифилисом в 2022 году на 30,6% превышает показатели 2021 года и на 183,4% - показатели 2018 года.