Житель Урала рассказал, как собрал все улики и нашел свою угнанную машину

Вместо новенького автомобиля в июле прошлого года Антон Краев пустое парковочное место. За машину Антон заплатил больше полутора миллионов рублей. Ездил на нем два месяца.

Сразу заявил об угоне. Полиция возбудила уголовное дело. Самого Антона даже проверили на полиграфе, но, по его словам, активных следственных действий с тех пор правоохранители не предпринимали.

«Со мной ни разу не связался следователь, который ведет это дело, на мои неоднократные вопросы, кто следователь, не дают информацию. Не был ни один свидетель опрошен, которые мне помогали», - рассказал Антон Краев

Антон решил взять следствие в свои руки. Машину так и не нашел. Показывает все, что от нее осталось. Объявление о продаже запчастей обнаружил в интернете. Свое опознал сразу по характерным царапинам. Полицейские все изъяли. Передали хозяину на хранение и больше не объявлялись.

«Те, кто осуществлял продажу, указали мне на того человека, кто им привез, а уже тот человек указал на конкретного человека», - добавил потерпевший.

Так у Антона появился подозреваемый.

О том, кто угнал автомобиль Антона, как он смог записать признание угонщика и почему ему так и не удалось получить страховку, смотрите в сюжете Павла Кольцова.