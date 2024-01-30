В Мексике 20 человек погибли в результате столкновения автобуса и трейлера

В результате ДТП с двухэтажным пассажирским автобусом и трейлером в мексиканском штате Синалоа погибли 20 человек. Об этом сообщает телеканал Azteca.

ДТП произошло во вторник утром на трассе Масатлан-Кульякан-Максиписта рядом с муниципалитетом Элота. После столкновения начался пожар. Автобус и трейлер полностью сгорели.

Сообщается, что 20 погибших были местными жителями. Еще 22 человека пострадали, среди них есть дети. Пострадавших госпитализировали в медучреждения.

Экстренные службы продолжают работать на месте трагедии. Обстоятельства произошедшего выясняются.