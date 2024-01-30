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В Мексике 20 человек погибли в результате столкновения автобуса и трейлера

После того, как трейлер врезался в двухэтажный автобус, оба транспортных средства загорелись.
Алина Луговая 2024-01-30 19:54:01
© Фото: @luismiguelbaraa X (Twitter)

В результате ДТП с двухэтажным пассажирским автобусом и трейлером в мексиканском штате Синалоа погибли 20 человек. Об этом сообщает телеканал Azteca.

ДТП произошло во вторник утром на трассе Масатлан-Кульякан-Максиписта рядом с муниципалитетом Элота. После столкновения начался пожар. Автобус и трейлер полностью сгорели.

Сообщается, что 20 погибших были местными жителями. Еще 22 человека пострадали, среди них есть дети. Пострадавших госпитализировали в медучреждения.

Экстренные службы продолжают работать на месте трагедии. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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