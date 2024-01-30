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Внучка известного журналиста лишилась жилья в Москве и попала в плен из-за риелторов

Женщина рассказала, что ее полтора года вместе с пожилой матерью удерживали на ферме в Московской области и заставляли ухаживать за скотом.
Ирина Елагина 2024-01-30 18:51:01
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

Потомки известного экс-руководителя корпункта ТАСС в США Геннадия Шишкина пострадали из-за мошенников, которые лишили их двух квартир, а затем в течение полутора лет удерживали на ферме в деревне Першино в Подмосковье. Внучка журналиста Александра Шишкина рассказала «360», что ей удалось сбежать, и поведала детали криминальной истории.

«Мама-инвалид была неходячая, ей требовался уход. Нам досталась еще одна квартира от бабушки, но мы не разбирались в документах. Нас отвозили делать доверенность. А затем заставили продать эту квартиру, пригрозив, что выгонят из дома. После продажи никаких денег мы не получили», - рассказала женщина.

Вместе с матерью они оказались на подмосковной ферме, сбежать оттуда женщина смогла только после смерти матери - помог кто-то из рабочих. Сейчас, как рассказала Александра, она пытается привлечь тех, кто обманом лишил ее двух квартир, к ответственности за мошенничество, но в возбуждении уголовного дела ей отказали.

#в стране и мире #риэлторы #ТАСС #мошенничество #геннадий шишкин
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