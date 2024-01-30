В центре Москвы загорелось здание комитета КПРФ и пожарной части

В центре Москвы загорелось здание, где расположены столичный комитет КПРФ и пожарно-спасательная часть. Об этом сообщили в МЧС России по Москве.

«В 15:08 30.01.2024 года в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре на улице Гиляровского, д. 29», - сообщили в экстренных службах.

На кадрах видно, как из окон валит густой черный дым.

Отмечается, что пожар начался на втором этаже. Сотрудники МЧС спасли двоих человек и локализовали возгорание.

Здание находится на реконструкции. Обстоятельства произошедшего уточняются.