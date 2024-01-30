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Главного следователя СБУ Просняка заочно арестовали в Москве

Решение об аресте принято по делу о незаконном преследовании российского журналиста Вышинского.
Ирина Елагина 2024-01-30 15:56:01
© Фото: РИА Новости

Руководителя  следствия СБУ Андрея Просняка заочно арестовали в Москве. Решение принял сегодня Басманный суд столицы по делу о преследовании на Украине журналиста РИА Новости Вышинского.

По информации ТАСС, речь идет о двухмесячном аресте, срок которого исчисляется с момента экстрадиции или задержания Просняка в России. Одному из руководителей СБУ инкриминируют ч. 2 ст. 299 УК РФ.

«Причиной уголовного преследования стала попытка незаконного привлечения к уголовной ответственности журналиста Вышинского», - пояснили в суде.

Напомним, что дело в отношении Просняка возбудили несколько лет назад в связи с незаконным задержанием в Киеве журналиста Кирилла Вышинского.

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