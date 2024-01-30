Кислотную вспышку заметили жители Подольска после взрыва на электроподстанции

Яркая кислотно-зеленая вспышка, которая утром 30 января встревожила жителей подмосковного Подольска, возникла в результате взрыва на электроподстанции в Щербинке. Об этом сообщило издание Life.

«Взрыв на электроподстанции в Щербинке стал причиной яркой кислотно-зеленой вспышки, о которой сегодня утром с тревогой сообщали жители подмосковного Подольска», - говорится в публикации.

По предварительной информации, причиной взрыва могло стать короткое замыкание. О пострадавших на данный момент неизвестно.

Ранее мощный взрыв произошел в Оренбургской области на насосно-фекальной станции в Новотроицке. После инцидента в городе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.