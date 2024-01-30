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Baza: министр просвещения РФ Кравцов попал в аварию в центре Москвы

Автомобиль Сергея Кравцова столкнулся с грузовиком на пересечении Ленинского проспекта и Стасовой улицы в Москве.
Елизавета Егорова 2024-01-30 15:27:01
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Министр просвещения России Сергей Кравцов попал в аварию в центре столицы. Автомобиль, внутри которого находился чиновник, столкнулся с грузовиком на пересечении Ленинского проспекта и Стасовой улицы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. 

«Министр просвещения России Сергей Кравцов попал в ДТП в центре Москвы. "Аурус", в котором находился чиновник, столкнулся с грузовым автомобилем на пересечении Ленинского проспекта и Стасовой улицы», - говорится сообщении.

ДТП произошло 30 января около 12.00. По предварительной информации, Кравцов не получил серьезных травм.

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