В Белом доме произошла резкая перепалка между Кирби и журналисткой Al Jazeera

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби устроил перепалку с журналистом Al Jazeera Кимберли Халкетт на брифинге по поводу действий администрации президента США Джо Байдена на Ближнем Востоке. Об этом сообщил американский телеканал Fox News.

В сообщении говорится, что в ходе дискуссии о действиях Соединенных Штатов на Ближнем Востоке произошла «резкая перепалка», когда Халкетт начала «давить» на Кирби вопросом, мог ли президент Байден отдать приказ об ударах по хуситам в Йемене без одобрения американского конгресса. Обстановка начала еще сильнее накаляться после заявлений Халкетт о том, что народ США «недоволен» действиями президента, затем она усилила напряженность разговора вопросом, учитывает ли Джо Байден свой политический рейтинг при изучении вариантов действий на Ближнем Востоке.

Представитель Белого дома перебил журналистку, заявив, что «главнокомандующий не смотрит на опросы». Кирби добавил, что он также не учитывает политический календарь, когда речь идет о «защите» войск США, а любое обратное предположение является «оскорбительным».

«Резкая перепалка» завершилась после вмешательства пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер в дискуссию.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответ на атаку по военной базе в Иордании, в результате которой погибли трое американских военнослужащих, должен быть «многоуровневый и поэтапный». Он пообещал растянутый во времени многоуровневый ответ на удар по военным США в Иордании.