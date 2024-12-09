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В Донецке взорвался автомобиль, есть пострадавшие

Возбуждено уголовное дело. На месте работают пожарные и медики.
Ирина Егорова 2024-12-09 09:40:26
© Фото: itsdonetsk, Telegram © Видео: itsdonetsk, Telegram

В Донецке взорвался внедорожник, инцидент произошел на улице Университетской в центре города. В результате ЧП два человека пострадали, передает пресс-служба СК РФ. 

«В ДНР возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом в центре Донецка, в результате которого поврежден автомобиль и пострадали двое местных жителей», - пишет Life.

На кадрах из социальных сетей видно, что над местом происшествия поднимается дым, на дорогах образовались пробки. Очевидцы оказывают помощь пострадавшим. 

На месте работают медики и пожарные. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Причина ЧП пока неизвестна.

#Донецк #взрыв #машина #задымление
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