В Донецке взорвался автомобиль, есть пострадавшие

В Донецке взорвался внедорожник, инцидент произошел на улице Университетской в центре города. В результате ЧП два человека пострадали, передает пресс-служба СК РФ.

«В ДНР возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом в центре Донецка, в результате которого поврежден автомобиль и пострадали двое местных жителей», - пишет Life.

На кадрах из социальных сетей видно, что над местом происшествия поднимается дым, на дорогах образовались пробки. Очевидцы оказывают помощь пострадавшим.

На месте работают медики и пожарные. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Причина ЧП пока неизвестна.