В МО РФ сообщили о подготовке к сдаче двух новых корпусов в 48-м ЦНИИ

Начальник войск РХБ защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил министру обороны Сергею Шойгу о подготовке к сдаче двух новых зданий научно-исследовательского кластера 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ). Об этом сообщили в Минобороны России.

Планируется, что в новых лабораторных корпусах будет вестись работа в интересах биологической защиты, включающая выявление биологических угроз, а также разработка и производство средств идентификации, профилактики и борьбы таких угроз. Планируется также участие в международных расследованиях фактов вероятного применения биологических агентов.

«Одним из практических результатов исследований в данной области явилась разработка и создание первой в мире вакцины от новой коронавирусной инфекции, а также вакцин от лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома MERS и универсальной вакцины от гриппа», - сообщили в Минобороны.

Министр обороны России в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа проверил ход модернизации экспериментальных баз НИИ МО РФ в Подмосковье. Главе оборонного ведомства доложили о кратном росте количества образцов вооружения и военно-специальной техники, прошедших испытания благодаря совершенствованию экспериментальной базы 12-го Центрального НИИ МО РФ.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.