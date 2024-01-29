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В МО РФ сообщили о подготовке к сдаче двух новых корпусов в 48-м ЦНИИ

В новом лабораторном кластере будут заниматься выявлением биологических угроз и изготавливать вакцины от биологических агентов.
2024-01-29 09:16:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Начальник войск РХБ защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил министру обороны Сергею Шойгу о подготовке к сдаче двух новых зданий научно-исследовательского кластера 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ). Об этом сообщили в Минобороны России.

Планируется, что в новых лабораторных корпусах будет вестись работа в интересах биологической защиты, включающая выявление биологических угроз, а также разработка и производство средств идентификации, профилактики и борьбы таких угроз. Планируется также участие в международных расследованиях фактов вероятного применения биологических агентов.

«Одним из практических результатов исследований в данной области явилась разработка и создание первой в мире вакцины от новой коронавирусной инфекции, а также вакцин от лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома MERS и универсальной вакцины от гриппа», - сообщили в Минобороны.

Министр обороны России в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа проверил ход модернизации экспериментальных баз НИИ МО РФ в Подмосковье. Главе оборонного ведомства доложили о кратном росте количества образцов вооружения и военно-специальной техники, прошедших испытания благодаря совершенствованию экспериментальной базы 12-го Центрального НИИ МО РФ.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #Сергей Шойгу #игорь кириллов #МО РФ #биологическая защита #ЦНИИ-48
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