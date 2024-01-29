В здание посольства России в Южной Корее врезался внедорожник

Мужчина за рулем внедорожника влетел в здание посольства России в Сеуле. Об этом сообщило издание Life со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

Инцидент произошел 28 января в 22:10 по местном у времени (16:10 мск). Отмечается, что двигавшийся в районе Чонногу внедорожник протаранил пост охраны российского диппредставительства. По данным агентства, водитель на момент происшествия был трезв.

«В результате аварии серьёзные травмы получил находившийся на посту полицейский, он госпитализирован», - сообщает Life.

Ранее в Греции сообщили, что на адрес посольства России в Афинах пришел конверт с неизвестным порошком. Расследованием содержимого конверта занялись полицейские и сотрудники экстренных служб, также на месте работал Специальный отряд реагирования на стихийные бедствия ЕМАК.