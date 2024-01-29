При нападении в богатом нефтью регионе Африки Абьей погибли 52 человека

По меньшей мере 52 человека погибли, среди них сотрудник ООН, и 64 ранены при вооруженном нападении в спорном между Суданом и Южным Суданом районе Абьей. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местного чиновника - министра информации Булиса Коха.

Регион Абьей богат нефтяными месторождениями, в то время как у местных племен твик-динка из штата Вараб имеется земельный спор с нгок-динка из Абьея по поводу района Анит, расположенного на границе.

«Мотив нападения в субботу вечером не был сразу ясен, но подозревалось, что оно связано с земельным спором», - рассказал чиновник.

Булис Кох сообщил, что нападавшие - молодые люди с оружием из племени нуэр, мигрировавшие в штат Вараб в 2023 году, поскольку в их районах произошли наводнения.

Регион Абьей контролируется Суданом (так называемым Севером), его принадлежность оспаривает Южный Судан. На спорной территории площадью 10 460 квадратных километров обнаружено богатое нефтью месторождение Мугладского рифтового бассейна.

Конфликт возник в 2011 году - после обретения независимости Южным Суданом. По решению Совета Безопасности ООН в приграничной зоне размещены Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее.