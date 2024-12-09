История, дух и традиции: в Москве появился Музей героизма

Многовековая история подвигов со времен Древней Руси до наших дней оживает на глазах. На ВДНХ, в павильоне номер 59, в День героев Отчества открылся Музей героизма.

«Изначальная задумка была в том, чтобы раскрыть значение фразы "героями не рождаются, героями становятся". По пути нашего исследования мы нашли много других смыслов. Мы поняли, что героизм и подвиг - это то, что позволяет уйти от каких-то повседневных, неважных вещей. И мы стали исследовать, как же происходит так, что кто-то из людей делает шаг в вечность», - рассказал генеральный продюсер Музея героизма Станислав Наумов.

Экспозиция музея поделена на три раздела. Самый большой из них - «Подвиг». Он о героизме наших соотечественников всех времен, от первых кузнецов-оружейников до выездных бригад оборонных предприятий во время специальной военной операции. Еще один раздел - «Путь воина» - посвящен подвигам бойцов спецназа и рассказывает об уникальных боевых операциях под водой, в горах и в небе. Здесь огромное количество экспонатов, включая трофейное оружие и беспилотники, которые использовали террористы в Сирии и на Украине.

На площади свыше тысячи квадратных метров расположены сотни экспонатов. Часть из них действительно редкие. Вот, например, первый орден Героя России, полученный в ходе проведения специальной военной операции. Принадлежит он матери Нурмагомеда Гаджимагомедова. Научный руководитель Музея героизма рассказывает, как удалось заполучить такой экземпляр в коллекцию.

«Да, это целая история. Мы обратились к матери героя. Она специально привезла в Москву эту награду и передала, чтобы москвичи увидели поистине уникальный экземпляр, награду первого награжденного за специальную военную операцию», - рассказал Виктор Сеничкин.

Современно, интерактивно и оттого еще более познавательно. Создание музея заняло почти полгода. К этой работе по максимуму привлекли IT-технологии: использовали огромные экраны и мультифункциональные сенсорные панели.

Благодаря ящику для снарядов, например, можно узнать много нового о героях Отечества. Потому что в него встроена сенсорная панель. Чтобы узнать о подвиге Сусанина, нужно выбрать соответствующий раздел - и можно почитать, как Иван Осипович помог положить конец Смутному времени на Руси.

Герои времени нынешнего в залах в качестве гостей, а герои времен минувших оживают на экранах. «Становление героя» - еще один тематический раздел, который отсылает к идеалам литературы и культуры, истории и современности. Здесь есть на кого равняться молодежи.

«Мы можем видеть, что память о героях жива, что мы ее несем все вместе. Сегодня вместе с активистами проекта изучаем какие-то новые моменты. Очень рады, что мы одни из первых сегодня можем видеть данные экспозиции», - говорит участник проекта «Город героев Москва» Егор.

Отдельная часть посвящена трудовым подвигам врачей, волонтеров, деятелей культуры, сотрудников силовых структур и МЧС, путешественников, ученых и профессиональных спортсменов.

«Я профессионально занимаюсь лыжами, для меня лыжная история - это основа такая. Здесь рассказывается про основных, знаменитых. Любовь Егорова, Александр Большунов здесь был, Елена Вяльбе», - говорит ученица школы №1560 Дарья Телегина.

А открыл Музей героизма мэр Москвы Сергей Собянин.

«В день героев Отечества мы открываем по поручению президента первый Музей героизма в нашей стране. Я надеюсь, что этот музей будет живым музеем, где можно общаться с живыми современными героями, где наше подрастающее поколение будет вбирать нашу историю, наш дух и наши традиции», - сказал он.

В дальнейших планах Музея героизма - не только пополнение экспозиций, но и организация экскурсий, лекций, круглых столов и встреч с героями-современниками, а также открытие медиацентра. Ожидается, что музей будут посещать порядка 150 тысяч человек в год.