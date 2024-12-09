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Отсчет пошел: что делают ЕС и Киев перед началом срока Трампа

Пока еще действующему президенту Америки, Байдену, осталось править чуть больше 40 дней.
Наталья Жадько 2024-12-09 21:22:07
© Фото: Louis Grasse, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Европейский союз сегодня утвердил выплату Киеву транша на более чем четыре миллиарда евро. Сами средства пойдут на реформы в рамках так называемого «плана для Украины». При этом, избранный президент США Дональд Трамп вновь заявил о том, что военная помощь может кратно уменьшиться после его вступления в должность.

На фоне такой неопределенности с поставками для ВСУ все более критичным становится нехватка личного состава. Ранее The Washington Post писали о том, что западные лидеры принуждают Киев к снижению минимального призывного возраста до 18 лет. Киевские власти пытаются набрать людей в ряды ВСУ другим образом, то есть расширив полномочия военкомам.

Накануне кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц перед выборами решил посетить Киев с необъявленным визитом, в ходе которого него заявил, что войну нужно заканчивать. Такие заявления неожиданны на фоне того, как он неоднократно требовал поставить Киеву немецкие крылатые ракеты Таурус.

К слову, пока еще действующему президенту Америки, Байдену, осталось править чуть больше 40 дней. И уже очевидно: на Западе ждут перемен.

#сша #Трамп #Зеленский #Киев #ВСУ #байден #поставки #мерц
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