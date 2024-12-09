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Семь человек арестованы в Дагестане по делу о подготовке терактов

Отмечается, что они планировали применить их на объектах воинских частей, зданиях МВД и ФСБ.
Карина Тазетдинова 2024-12-09 20:02:44
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Семь местных жителей арестовали в Дагестане по делу о подготовке терактов и создании взрывчатых веществ, сообщили в Верховном суде республики.

«В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении семерых жителей Республики Дагестан», — передает ТАСС со ссылкой на суд.

Отмечается, что они планировали применить их на объектах воинских частей, зданиях МВД и ФСБ. Из сообщения следует, что они будут под арестом 2 месяца, то есть до 8 февраля 2025 года.

Ранее в Дагестане поймали 12 членов законспирированной ячейки запрещенной в РФ террористической организации.

#Теракт #Дагестан #Верховный суд #арест #взрывчатка #группа #заключение #здания фсб #здания мвд
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