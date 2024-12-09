Стрельба, мародерство и хаос: как живет Сирия после ухода Асада

Портреты сирийского экс-президента Хафеза Асада - показательно под ногами противников правящей династии. Штурмом взяли и президентский дворец, и личную резиденцию Башара Асада. Мародеры выносят все, что представляет ценность. И делают это не вооруженные боевики, а молодые люди, женщины и даже дети.

В качестве незаконно завоеванных трофеев - личный автопарк Асада: десятки редких и эксклюзивных автомобилей. Вскрыли даже президентский бункер. Часть комнат в семейном особняке сожгли. На улицах Дамаска - хаос. Город полностью под контролем оппозиции: они снабжают местных оружием и отворяют двери тюремных камер.

Всем заключенным - а среди них немало террористов - дарована свобода. Бегут из тюрем не только Дамаска, но и Хомса, что почти в 160 километрах от столицы. Классический эпизод силового захвата власти: снос статуи в честь Асада старшего под звуки автоматной очереди.

Люди мешками выносят наличные из Центробанка. На фоне этих событий происходит обвал сирийского фунта. Но далеко не это цена за «свободу Сирии» - именно так называют оппозиционные группировки военный переворот.

Лидер запрещенной в России террористической группировки Хайят Тахрир аш-Шам* Абу Мухаммед аль-Джулани террористом себя не считает. При этом в его биографии - участие в иракской войне на стороне запрещенной в России террористической организации ИГИЛ*. Он воевал против американской армии, но был схвачен и находился в тюрьме вплоть до 2011 года. А потом случилась арабская весна. Аль-Джулани покинул тюрьму и возглавил запрещенную в России террористическую группировку Джебхат ан-Нусра*.

Боевики поставили целью свержение режима Асада. Позже поменялось только название группировки, а задачи остались прежними. В день, когда признали падение власти Асада, аль Джулани целует землю Дамаска и посещает старейшую мечеть. Выбор не столько по религиозным мотивам, сколько по политическим - мечеть Омейядов имеет значение как для мусульманского, так и для христианского населения Сирии. Лидер оппозиции призывает верующих присоединиться к сопротивлению. А накануне дал объемное интервью американскому CNN - и это уже обращение к миру западному.

«Правда заключается в том, что режим Асада мертв. Мы хотим создать что-то соответствующее традициям и природе региона. Самое главное - построить институт власти, в которой не будет принципа правления отдельных лиц», - заявил аль-Джулани.

Интервью крупнейшему американскому телеканалу - некий сигнал на сближение или как минимум шаг к нему. Официально со стороны «властей переходного режима» нет никаких внешнеполитических заявлений.

Но с другой стороны - имеются. Байден неоднозначно дал понять, что США оставляют открытой возможность исключения группировки из списка террористических, чтобы наладить взаимодействие. Падение власти Асада назвали «хорошей новостью» Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон. Рады событиям и на Даунинг-стрит. У Великобритании исторически нездоровый аппетит к сирийской земле: желание укрепить военное присутствие и давняя британо-американская мечта завладеть нефтяными потоками. Но это из неофициальных целей, на камеру говорят в традиционном духе западной демократии.

«То, что Асад ушел, - это хорошо. Это очень хорошо для сирийского народа. Но мы должны обеспечить защиту гражданского населения, защиту меньшинств по мере отказа от терроризма и насилия», - заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Есть и другие вовлеченные стороны. Север страны находится под контролем «Сирийской национальной армии» - протурецкой группировки. Север - традиционно курдский, а курды в большинстве своем составляют основу запрещенной и признанной террористической в Турции Рабочей партии Курдистана. Курдские боевики ведут масштабную подрывную деятельность: теракты, попытки госпереворота. В ответ Анкара проводила серию военных спецопераций на сирийско-турецкой границе. И теперь, когда курдские поселения негласно в зоне влияния Турции, определяются и дальнейшие направления.

«Первое - это надлежащее функционирование переходного процесса в Сирии и строительство новой Сирии. Второе - борьба с Рабочей партией Курдистана. В-третьих, обеспечить возвращение из Турции сирийских беженцев в свою страну», - пишет издание Hürriyet.

Пока сирийская оппозиция занимает правительственные объекты, израильские танки пересекают сирийскую границу. Этого момента в Тель-Авиве ждали больше полувека. Армия Израиля занимает буферную зону на Голанских высотах. Причем израильтяне вышли далеко за пределы линии разграничения. Соглашение, которое заключили с Дамаском еще в 1974-м, они разорвали в одностороннем порядке. Об этом заявил сам Нетаньяху на Голанах.

Израильская операция проходила параллельно с ударами по Сирии авиации США - официально американцы это назвали борьбой против ИГИЛ*. В итоге каждый получил свое: Вашингтон усиливает политические позиции, Тель-Авив занимает стратегические.

«Мы отдали израильской армии приказ занять эти позиции, чтобы гарантировать, что никакая враждебная сила не появится в непосредственной близости от границы Израиля. Это временная оборонительная позиция, пока не будет найдено подходящее решение», - заявил Нетаньяху.

Этим утром на здании сирийского посольства в Москве подняли флаг оппозиции. Покидая Дамаск, Башар Асад дал указание передать власть мирным путем. Вместе с семьей экс-президент прибыл в российскую столицу.

«Башар Асад и его семья в Москве. Россия не предает друзей в трудных ситуациях. В этом разница между Россией и США», - заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Решение о предоставлении политического убежища принималось на высшем уровне, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Разумеется, подобное решение без главы государства приниматься не может - это его решение. В официальном графике президента такой встречи нет. По местонахождению Асада сейчас нечего сказать», - сказал представитель Кремля.

Россия находится в контакте с сирийской оппозицией, сообщили в МИДе. По неофициальным данным, власть переходного периода гарантирует безопасность российских военных баз. Глава СВР Сергей Нарышкин также отметил: Москва ведет переговоры о безопасности своих граждан в Сирии.

* - организации Тахрир аш-Шам, Джебхат ан-Нусра, ИГИЛ признаны террористическими и запрещены в РФ.