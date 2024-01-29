В Карачаево-Черкесии конфликт закончился стрельбой и гибелью одного человека

Один человек погиб и еще двое получили ранения в ходе конфликта, который завершился стрельбой в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает СУСК РФ по республике.

Отмечается, что конфликт произошел 27 января в ауле Сары-Тюз Усть-Джегутинского района. Среди участников были трое местных жителей. Неизвестный достал огнестрельное оружие и сделал несколько выстрелов. Пострадавшие получили повреждения различной степени тяжести. Один из них скончался в больнице.

Подозреваемого уже задержали. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Возбуждено уголовное дело по трем статьям - незаконное хранения оружия, убийство и покушение на убийство.