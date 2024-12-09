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В Румынии рухнула самая высокая елка в стране весом в 17 тонн

Всего конструкция обошлась в 71 147 леев, это около 1 522 938 рублей.
Карина Тазетдинова 2024-12-09 19:11:11
© Фото: Gakruks1, x.com © Видео: Gakruks1, x.com

В Румынии упала самая высокая рождественская елка, которая установлена на площади города Брашов. Отмечается, что она была установлена еще с ноября.

Дерево рухнуло из-за мощных порывов ветра. На кадрах из соцсетей видно, что она накренилась и начала шататься, а после гигантская конструкция высотой 29 метров и весом 17 тонн разлетелась по всей площади.

Из договора между мэрией города и местной общественной дирекцией лесов следует, что общая стоимость работ по вырубке, транспортировке и установке дерева вышла на сумму 71 147 леев (более 15 тысяч долларов и около 1 522 938 рублей).

На данный момент елку уже демонтировали. Однако пользователи соцсетей все еще не спокойны. Многие считают, что это плохая примета.

#Новый год #Рождество #Румыния #площадь #елка #брашов
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