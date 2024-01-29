Российские танкисты на Т-80 разгромили врага с закрытых позиций

Экипажи танков Т-80 Центрального военного округа выдвинулись на линию боевого соприкосновения. Перед этим разведка передала координаты цели. Танкисты нанесли удары с закрытых позиций.

«Кому-то сложнее работать прямой наводкой, кому-то с ЗОПов. Все равно проще, когда ты противника видишь. Проще, чем с закрытых позиций, все равно нужно все рассчитать, уходит время», - пояснил командир танка с позывным Псих.

После выстрелов танки ушли в укрытие. Все это время за небом вел наблюдение стрелок-зенитчик с позывным Витамин. Он следил за вражескими дронами. В руках у бойца переносной зенитный ракетный комплекс «Игла». Говорит, противник ее боится, и если вычислил местонахождение, старается облететь позицию.

«В зависимости от погоды. Дроны бывают разные. Если дрон излучает тепло, у нас может быть по четыре-пять пусков», - поделился Витамин.

Соседи танкистов - артиллеристы. Накануне попали под обстрел вражеского миномета. Разведчики определили координаты и передали расчету орудия, после чего по цели был нанесен удар. От операторов беспилотников пришел ответ, что цель поражена. Работает артиллерия на Краснолиманском направлении круглосуточно. Именно она прикрывает не только танкистов, но и помогает продвигаться пехоте.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.