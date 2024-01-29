Премьер Грузии Гарибашвили заявил, что оставляет свой пост

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что сегодня уйдет в отставку.

«Дорогие друзья, хочу сообщить, что сегодня я ухожу с поста премьер-министра», - сказал он на брифинге.

Ранее сообщалось, что премьер Грузии Ираклий Гарибашвили поменяется местом с лидером «Грузинской мечты» Ираклием Кобахидзе.

Соответствующее решение приняли 24 января на заседании политсовета правящей партии. Однако публично объявить о нем планировали спустя неделю 1 февраля. В эту дату состоится съезд «Грузинской мечты».