В возрасте 90 лет умерла муза Феллини Сандра Мило

Умерла одна из самых популярных актрис итальянского кино Сандра Мило. Музе Федерико Феллини было 90 лет, она скончалась в кругу своей семьи. Об этом сообщило итальянское агентство ANSA.

«Сандра Мило умерла в возрасте 90 лет. Она скончалась у себя дома, окруженная любовью своих близких, как и просила. Сандроккья, как прозвал ее Федерико Феллини, для которого она была музой, была одной из самых популярных актрис итальянского кино», - говорится в публикации издания.

Мило снялась в таких фильмах Феллини, как «Восемь с половиной» и «Джульетта и духи». Всего на ее счету около 70 фильмов. Она работала с многими представителями итальянского неореализма, в том числе с его основателем Роберто Росселлини.

В 2020 году актриса получила «Золотой глобус» за вклад в кинематограф Ассоциации иностранной прессы в Италии. Кроме работы на телевидении, Мило записывала песни.