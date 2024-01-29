Самолет из Харбина экстренно сел в Якутске из-за сработавшей пожарной тревоги

Самолет из Харбина из-за нештатной ситуации на борту совершил экстренную посадку в Якутске сегодня. Об инциденте в небе сообщило ТАСС.

По данным агентства, причиной вынужденной посадки с особыми мерами предосторожности стала включившаяся в багажном отсеке пожарная сигнализация.

«Самолет рейсом Харбин - Якутск экстренно сел в связи со срабатыванием датчика пожара в багажном отделении», - рассказал источник агентства.

В самолете в момент нештатной ситуации находились 30 пассажиров и девять членов команды. Все они летели из китайского Харбина в российский Якутск - и экстренная посадка произошла в аэропорту назначения. Всех людей по приземлении сразу эвакуировали.