В Турции разбился военный вертолет, пять человек погибли

Военный вертолет разбился во время учебного полета в Турции, сообщает 360.ru cо ссылкой на турецкие СМИ. В результате крушения погибли пять военнослужащих, заявил губернатор провинции Ыспарта Абдуллах Эрин.

По информации турецкого телеканала, два вертолета столкнулись в воздухе.

«После столкновения один из вертолетов разбился возле заправочной станции в этом регионе», - сообщает телеканал NTV.

Один из погибших был бригадным генералом, также сообщается об одном пострадавшем. На место прибыли службы скорой помощи и пожарная бригады.