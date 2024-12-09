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В Турции разбился военный вертолет, пять человек погибли

На место крушения прибыли службы скорой помощи и пожарная бригады.
Ирина Егорова 2024-12-09 12:12:17
© Фото: serhatdogantv, Х © Видео: serhatdogantv, Х

Военный вертолет разбился во время учебного полета в Турции, сообщает 360.ru cо ссылкой на турецкие СМИ. В результате крушения погибли пять военнослужащих, заявил губернатор провинции Ыспарта Абдуллах Эрин.

По информации турецкого телеканала, два вертолета столкнулись в воздухе.

«После столкновения один из вертолетов разбился возле заправочной станции в этом регионе», - сообщает телеканал NTV.

Один из погибших был бригадным генералом, также сообщается об одном пострадавшем. На место прибыли службы скорой помощи и пожарная бригады.

#в стране и мире #вертолет #Турция #жертвы #Скорая помощь #пожарные #тренировочный полет
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