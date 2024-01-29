Шойгу направил телеграммы полкам и бригадам, ставшими гвардейскими в ходе СВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил телеграммы отличившимся полкам и бригадам, участвующим в военной операции по защите Донбасса, в связи с присвоением почетного наименования гвардейских. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В российском оборонном ведомстве заявили об освобождении десяти населенных пунктов на Авдеевском направлении силами 61-й бригады морской пехоты. Во время боев у Сватово российские военнослужащие выбили вражеские силы с занимаемых рубежей и более трех недель успешно обороняли их. Госнаграды и знаки отличия получили 1 300 военнослужащих.

Военнослужащие 1-й мобильной бригады радиационной, химической и биологической защиты выполняют боевую работу с начала операции по защите Донбасса.

«За отличия, проявленные при выполнении боевых задач, отвагу и мужество 125 военнослужащих бригады награждены орденами и медалями, а лейтенанту В.В. Беликову присвоено звание Героя Российской Федерации», - заявили в Минобороны.

Также отличились военнослужащие 2-го полка РХБЗ. Они поддерживали действия российских штурмовиков, создавали аэрозольные завесы для дымовой маскировки при форсировании бойцами ВС РФ водных преград.

Военнослужащие 1429-го полка во время украинского контрнаступления держали оборону вблизи Работино, отражали вражеские атаки и удерживали наши позиции. Личный состав 1430-го мотострелкового полка оборудовал мощную эшелонированную систему инженерных заграждений. Военнослужащие участвовали в отражении украинских атак, не дав киевским формированиям продвинуться.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.