Семье добровольца из Екатеринбурга передали «Золотую Звезду» Героя России

Родным добровольца Евгения Карпенко, погибшего в ходе боев в зоне военной операции по защите Донбасса, передали «Золотую Звезду». Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Медаль, которую вручают Героям России, передал семье ефрейтора Карпенко заместитель командующего войсками Центрального военного округа Дмитрий Глушенков. Торжественное мероприятие прошло в штабе ЦВО.

Эвакуационная группа под командованием Карпенко вступила в бой с превосходящими силами, в результате украинские боевики понесли серьезные потери. Затем Евгений отдал приказ на отход группы, оставшись ее прикрывать. Карпенко пожертвовал своей жизнью, но спас боевых товарищей. Во время вручения награды Глушенков подчеркнул, что Евгений совершил подвиг, проявив лучшие качества российского солдата.

За проявленное мужество и героизм Карпенко был удостоен звания Героя России посмертно.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.