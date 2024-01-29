МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Семье добровольца из Екатеринбурга передали «Золотую Звезду» Героя России

Ефрейтор Евгений Карпенко геройски погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции.
2024-01-29 11:15:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Родным добровольца Евгения Карпенко, погибшего в ходе боев в зоне военной операции по защите Донбасса, передали «Золотую Звезду». Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Медаль, которую вручают Героям России, передал семье ефрейтора Карпенко заместитель командующего войсками Центрального военного округа Дмитрий Глушенков. Торжественное мероприятие прошло в штабе ЦВО.

Эвакуационная группа под командованием Карпенко вступила в бой с превосходящими силами, в результате украинские боевики понесли серьезные потери. Затем Евгений отдал приказ на отход группы, оставшись ее прикрывать. Карпенко пожертвовал своей жизнью, но спас боевых товарищей. Во время вручения награды Глушенков подчеркнул, что Евгений совершил подвиг, проявив лучшие качества российского солдата.

За проявленное мужество и героизм Карпенко был удостоен звания Героя России посмертно.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #золотая звезда #СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»