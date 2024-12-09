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Центробанк оценил актуальность выпуска купюры в 10 тысяч рублей

Выпускать банкноты нового номинала возможно, если проанализировать текущую экономическую ситуацию в стране и потребности наличного денежного оборота.
Ирина Егорова 2024-12-09 10:44:22
© Фото: Bulkin Sergeynews.ru, Global Look Press

Выпуск купюры в 10 тысяч рублей пока неактуален, заявил зампред Центробанка Сергей Белов. У регулятора на данный момент отсутствуют планы по выпуску банкноты данного номинала, уточнил он.

«Решение о выпуске новых номиналов всегда принимается исходя из текущей экономической ситуации в стране, потребностей наличного денежного оборота, соотношения между объемами наличных и безналичных платежей», - объяснил Белов в беседе с «Известиями».

По его словам, сейчас наблюдается рост безналичных платежей, поэтому существующий номинальный ряд банкнот и монет оптимален, отметил зампред Центробанка.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что ни монета в 50 рублей, ни банкнота в 10 тысяч рублей не будут пользоваться популярностью у россиян. При этом для кредитных организаций это чревато дополнительными затратами на наладку оборудования.

Последнее обновление банкнот в России произошло в 2017 году, когда в оборот были выпущены купюры номиналом в 2 000 и 200 рублей. Их украсили достопримечательности Дальнего Востока и Крыма.

#в стране и мире #Центробанк #наличные #купюра #банкнота
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